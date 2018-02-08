Инфантино: Третьего марта решим, включать ли видеоповторы в правила футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино не скрывает: в Цюрихе готовятся к тому, что система "Видео-ассистент рефери" (VAR) станет частью современного футбола. Уже в следующем месяце видеоповторы могут получить новый статус.

- Третьего марта мы решим, включать ли систему видеоповторов в правила футбола, станет ли она официальным помощником арбитров или нет.

В 2018 году мы не можем позволить себе ситуацию, когда все на стадионе или у экранов телевизоров уже через несколько минут посмотрели в телефоне повтор и узнали, ошибся рефери или нет. А судья остаётся единственным, кому не удалось увидеть этот эпизод. Если у нас есть возможность помочь арбитрам, то необходимо её использовать, - приводит слова функционера AFP.

Напомним, принцип VAR-технологии состоит в том, чтобы два помощника судьи через монитор контролировали события на поле, а затем сообщали главному арбитру, если они заметили, что тот принял неправильное решение.




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