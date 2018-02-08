Татарков: Задача Черноморца - обыграть Шахтер. Футбол
Футболист "Черноморца" Никита Татарков прокомментировал поражение одесситов в спарринге с болгарским клубом "Пирин" (0:1), а также поделился мыслями о грядущей поездке в Харьков. Уже 16-го февраля "морякам" предстоит провести выездную встречу с донецким "Шахтёром".
- Начали мы неплохо: взяли игру под свой контроль, были моменты, нужно было забивать. А вот потом отдали инициативу. Наверное, всё это на фоне усталости. Стали терять мяч в неоправданных ситуациях. Во втором тайме нужно было дожать соперника, но не получилось.
Что касается пропущенного мяча со стандарта, то, во-первых, не нужно было фолить. А потом стенка должна стоять до конца, но у нас кто-то выпал.
Сборы прошли отлично. Интересные тренировки, много спаррингов. Обыграли хорошие команды, а с некоторыми добиться положительного результата не удалось. С хорошим настроением готовимся к "Шахтёру". Наша задача - обыграть дончан, - сказал Татарков в интервью клубному каналу.
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Спорт
08.02.2018 16:26