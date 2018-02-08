Лунев: Думаю, сюрпризы в Заре будут - вот, Чеберко слева поставили. Футбол
Новичок "Зари" Давид Фопала уже работает с командой, но пока индивидуально, совершая пробежки. Кроме того, подписан контракт с камерунцем Гаэлем Ондуа, но он может пропустить турецкий сбор из-за проблем с визой.
Наставник "Зари" Юрий Вернидуб готовит тактические сюрпризы на вторую часть чемпионата Украины. Об этом говорят игроки луганской команды.
- Сюрпризы будут?
- На то они и сюрпризы, чтобы о них не рассказывать. Думаю, будут. Сейчас кардинально поменялась защита, ушел Артем Сухоцкий, вместо него Евгений Чеберко играет. Мы с ним играли еще в академии, чувствуем друг друга. Он вообще опорный, но его поставили слева, - объяснил футболист "Зари" Максим Лунев в разговоре с телеканалом "Футбол 1".
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