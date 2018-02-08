У Данченко обнаружили незначительные проблемы с сердцем. Футбол
Защитник "Анжи" Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому "Шахтёру", пропустил второй этап подготовки махачкалинской команды. Дело в том, что 23-летний украинец задержался в Москве, где проходил углублённое медицинское обследование.
"Перед началом сборов у Данченко было выявлено небольшое нарушение ритма сердца на плановом медосмотре команды в Москве, - цитирует клубного врача официальный сайт "Анжи". - По этой причине было принято решение оставить Олега для прохождения углубленного обследования. В институте кардиологии им. Мясникова была проведена серия медицинских тестов, а также небольшая метаболическая терапия. По ее окончании Олег повторно прошел тестирование и уже по его результатам врачами клиники было вынесено решение, что футболист может беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью".
Отмечается, что игрок уже прилетел в Анталию и будет работать по индивидуальной программе.
Осенью Данченко принял участие в 18 поединках роSSийской Премьер-лиги, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи.
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08.02.2018 16:25