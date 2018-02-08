Олимпиада 2018: Швейцария выходит в лидеры в керлинге
Сборная Швейцарии стала единственной командой, которая одержала две победы на старте олимпийского турнира по керлинку в дабл-миксе. Напомним, что эта дисциплина дебютирует на Олимпиаде 2018, а отличительной ее чертой является то, что команды состоят всего из двух спортсменов - мужчины и женщины.
В первой сессии швейцарцы обыграли команду Китая (7:5), а несколькими часами позже нанесли поражение финнам - 7:6. К слову, сборная Финляндии побед на Олимпиаде 2018 еще не знает, а остальные шесть участников имеют 50-процентный показатель соотношения побед и поражений.
По регламенту, команды проведут круговой турнир, по результатам которого в полуфинал выйдут четыре лучшие сборные.
Олимпиада 2018, 8 февраля
Керлинг, дабл-микс
13:05 - Финляндия - Швейцария - 6:7
13:05 - Южная Корея - Китай - 7:8
13:05 - ОАР - Норвегия - 4:3
13:05 - США - Канада - 4:6
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