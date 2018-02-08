Аллегри: Бессмысленно заглядывать на месяц вперед

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил представителя СМИ, что нападающий Пауло Дибала не сможет помочь команде в пятничном поединке с "Фиорентиной".

"Есть шанс увидеть Маркизио, - цитирует тренера итальянская пресса. - В воскресенье он играл 20 минут. По составу я буду решать сегодня на тренировке. Кадровым проблем у нас нет, потому что почти все здоровы.

Пока не тренируется Куадрадо. Не будут играть Дибала, Хеведес и Матюиди. В то же время Дуглас уже в порядке, но я не думаю, что он будет играть с самого начала.

В ближайшие 10 дней нас ждут матчи с "Фиорентиной", "Тоттенхэмом" и "Торино". Мы сыграем много игр, как и "Наполи". У них тоже непростые матчи. Посмотрим, где мы будем. Сейчас бессмысленно заглядывать на месяц вперед".


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