Аллегри: Бессмысленно заглядывать на месяц вперед
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил представителя СМИ, что нападающий Пауло Дибала не сможет помочь команде в пятничном поединке с "Фиорентиной".
"Есть шанс увидеть Маркизио, - цитирует тренера итальянская пресса. - В воскресенье он играл 20 минут. По составу я буду решать сегодня на тренировке. Кадровым проблем у нас нет, потому что почти все здоровы.
Пока не тренируется Куадрадо. Не будут играть Дибала, Хеведес и Матюиди. В то же время Дуглас уже в порядке, но я не думаю, что он будет играть с самого начала.
В ближайшие 10 дней нас ждут матчи с "Фиорентиной", "Тоттенхэмом" и "Торино". Мы сыграем много игр, как и "Наполи". У них тоже непростые матчи. Посмотрим, где мы будем. Сейчас бессмысленно заглядывать на месяц вперед".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
08.02.2018 16:15
08.02.2018 16:25