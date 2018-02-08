Хоккеист Донбасса установил новый рекорд результативности УХЛ

Во вчерашнем матче против «Галицких Львов» донецкий нападающий Виталий Лялька побил рекорд Владимира Чердака по количеству матчей регулярного чемпионата подряд с набранными очками.

На счету у лидера харьковчан было 17 матчей с набранными баллами, в которых он набрал 41 (19+22) очков. Стоит отметить, что в 3 матчах из 17-ти форвард отличался ещё в форме «Донбасса» в последних матчах первого этапа сезона 16/17, а остальные 14 относились к текущему сезону в составе МХК «Динамо».

Прервалась серия Владимира в матче против дончан, когда форвард был удалён оконца игры на третьей минуте матча.

Что касается Виталия Ляльки, то в 18-ти поединках текущего сезона 9-й номер дончан набрал 43 (24+19) – что является абсолютным рекордом Украинской хоккейной лиги и в плане набранных очков, и в плане количества поединков с набранными результативными баллами.

В общей сумме, сейчас на счету у Виталия Ляльки 55 (30+25) очков, он занимает пятое место в топе бомбардиров текущего чемпионата, которое делит с Владиславом Куцевичем из белоцерковского клуба.