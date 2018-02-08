Тораль: Нам нужно избежать ловушек и провокаций Барселоны. Футбол

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль предупредил игроков своей команды, чтобы они не поддавались на провокации футболистов "Барселоны" во время полуфинала Кубка Испании. По мнению специалиста не все победы каталонцев основаны на игровом процессе.

"Нам важно знать, как "Барселона" ведет себя и пытаться избежать ловушек, - цитирует Тораля Marca. - Мы не должны отвлекаться от игры. Но также мы должны знать о ловушках и умных провокациях - это важно.

Мы знаем, что соперник уважает нас. Очевидно, что они более сильная команда, а с Месси они еще сильнее.

Я убежден, что наша мотивация и желание находятся на правильном уровне. Мы оставим на поле все что можем".

Напомним, что "Барселона" обыграла "Валенсию" в первом матче 1:0. Ответный поединок на "Месталье" состоится в четверг, 8 февраля.




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