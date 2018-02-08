Тораль: Нам нужно избежать ловушек и провокаций Барселоны. Футбол

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль предупредил игроков своей команды, чтобы они не поддавались на провокации футболистов "Барселоны" во время полуфинала Кубка Испании . По мнению специалиста не все победы каталонцев основаны на игровом процессе.

"Нам важно знать, как "Барселона" ведет себя и пытаться избежать ловушек, - цитирует Тораля Marca. - Мы не должны отвлекаться от игры. Но также мы должны знать о ловушках и умных провокациях - это важно.

Мы знаем, что соперник уважает нас. Очевидно, что они более сильная команда, а с Месси они еще сильнее.

Я убежден, что наша мотивация и желание находятся на правильном уровне. Мы оставим на поле все что можем".

Напомним, что "Барселона" обыграла "Валенсию" в первом матче 1:0. Ответный поединок на "Месталье" состоится в четверг, 8 февраля.