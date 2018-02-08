Коренчук: Победили за счет командной игры

После окончания матча 36 тура Украинской хоккейной лиги нападающий "Донбасса" Илья Коренчук поделился своей оценкой победы дончан в матче с "Галицкими Львами".

"За счет командной игры, игры в пас и общей нацеленности на ворота удалось добиться такого результата. Мы всегда стремимся забивать и выигрывать – неважно в каком периоде, сейчас получается особенно много забрасывать именно во вторых периодах.

С "Белым Барсом" получились сложные игры, но в подготовке к спаренным матчам с "Волками" ничего не меняется – продолжим готовиться в обычном режиме".

Напомним, что следующие матчи подопечные Сергея Витера проведут 10 и 11 февраля на льду арены "Альтаир" в Дружковке.