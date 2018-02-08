Хави: ПСЖ - фаворит в противостоянии с Реалом. Футбол

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, считает, что в противостоянии 1/8 финала ЛЧ между "ПСЖ" и "Реалом" мадридский клуб не является фаворитом.

"ПСЖ" сейчас демонстрирует захватывающий футбол, - цитирует Хави RMC. - Эта команда готова выиграть Лигу чемпионов. Это будет очень серьезное противостояние. Я думаю, что "ПСЖ" - фаворит этой пары по причине их нынешней формы.

Этот матч достоин полуфинала, а не 1/8 финала, но таков жребий. Всем известно, что у Мадрида есть ДНК победителей, но рано или поздно "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов.

Напомним, что "Реал" примет "ПСЖ" в Мадриде 14 февраля, а в Париже команды встретятся 06 марта.


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