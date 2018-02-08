"Ворскла" в Турции: Горячая кровь Андро (ВИДЕО)  

ВОРСКЛА - ПАКШИ Венгрия - 1:3 (1:1)

Голы: Харасти, 21 - с пенальти (0:1). Кулач, 33 - с пенальти (1:1). Захан, 56 (1:2). Бертуш, 80 (1:3).

Павел Ребенок. Фото: vorskla.com.ua

«Ворскла» (Полтава): Шуст (Каневцев, 70), Чижов (Васин, 43), Гиоргадзе, Пердута (Сакив, 75), Сапай (Сидоренко, 75), Кравченко (Скляр, 50), Шарпар (Даллку, 46), Чеснаков, Кадимян (Кобахидзе, 46), Ребенок (Одарюк, 56), Кулач (Коломоец, 46).

Спарринг оказался богат на события: два пенальти, два удаления, множество замен и, как вишенка на торте, четыре мяча. Большинство голов на свой счет, правда, записали венгры, прервавшие впечатляющую победную серию полтавской команды из шести матчей.

Обменявшись точно исполненными Жолтом Харасти и Владиславом Кулачем 11-метровыми, команды продолжали действовать в прежнем ключе, стараясь остро атаковать ворота соперника. Незадолго до перерыва за два «горчичника» покинул поле Александр Чижов, однако по предварительной договоренности тренеров, удаленный был заменен.

В начале второго тайма «Пакши» вышел вперед, после чего в рядах «Ворсклы» стала проявляться нервозность. Это сыграло плохую службу Андро Гиоргадзе, который получил красную карточку. Грузин решил извиниться перед соперником за фол, но представители тренерского штаба венгерского клуба бросились на него с кулаками. Хорошо, что вовремя подоспели партнеры Гиоргадзе - и разняли конфликтующие стороны.

Это удаление оказалось без права замены. Оставшись к середине второго тайма в меньшинстве, «Ворскла» не смогла выровнять игру и пропустила в третий раз…