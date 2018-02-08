Сборная РоSSии впервые вызвала футболиста из Крыма

Николая Толстопятова попытаются «заиграть» за одну из юношеских сборных

Сборная РоSSии впервые вызвала футболиста из Крыма
Николай Толстопятов
Фото: из соцсетей

Воспитанник ДЮСШ «Евпатория» Николай Толстопятов вызван в одну из юношеских сборных РоSSии. Об этом сообщил президент так называемого «Крымского футбольного союза» Юрий Ветоха в комментарии Р-Спорт.

Известно, что 2002 года рождения Толстопятов ранее был зачислен в детскую академию московского «Спартака».

Отметим, в конце прошлого года ФИФА закрыла доступ жителям Крыма к покупке билетов на ЧМ-2018. Жители полуострова не могут приобрести билеты на мировое первенство.

Ранее, BBC удалил анонс городов ЧМ-2018, в котором указал Крым частью РоSSии.


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