"Черноморец": В одно море дважды не войти. Футбол

«СЭ» информирует о подготовке «Черноморца» к весенней части сезона.

В нынешнем тысячелетии «Черноморец» не раз проводил сборы в Турции , но еще никогда не отлучался из Одессы на столь продолжительное время. Этой зимой два из трех этапов подготовки к весне обернулись одним визитом на Средиземноморье чуть ли не на месяц!

Фото: chernomorets.odessa.ua

Чтобы отвлечься от ежедневной рутины, в один из выходных «моряки» отправились на короткую экскурсию по Сиде. Город сейчас в зимней спячке: торговцы играют в домино и нарды, а прогулочные суда, за редким исключением, стоят на приколе. Лучше остальных в здешних достопримечательностях ориентируется, похоже, наставник вратарей Андрей Глущенко, приезжавший сюда с еще в бытность ассистентом Романа Григорчука.

За эти годы в турецком городке мало что изменилось, да и у Глущенко обязанности прежние. Этой зимой ему предстоит не только подтянуть уровень мастерства Дмитрия Безрука, но и ввести в курс дела его новоиспеченного коллегу по амплуа Андрея Новака. Этот опытный голкипер провел три сезона в «Александрии», а последние полгода играл в кипрском «Эрмисе».

В Одессе надеются, что, потеряв двух Александров - Гутора и Федоренко и не реализовав планы по возвращению в команду из «Звезды» Евгения Паста, команда получила в лице Новака достойную замену.

Тем временем часть потенциальных новичков в ходе зимней подготовки подписала контракты с одесским клубом, часть отсеялась. Это касается двух футболистов , прежде защищавших цвета «Черноморца» - бразильца Андерсона Сантану и украинца Владимира Приемова. Второй дважды с интервалом почти в пять лет пробовал стать своим в составе «моряков», однако ему это не удалось. Неудачной оказалась и третья попытка.

Для Сантаны, следы которого в последние годы затерялись, этот приход в «Черноморец» оказался непродолжительным. Как стало известно «СЭ», бразилец получил мышечное повреждение на первой же тренировке и улетел домой. Надо полагать, сказалось долгое отсутствие игровой практики. Вопрос по Сантане закрылся окончательно.

Покинули расположение «Черноморца» еще двое игроков - 31-летний Алексей Антонов и 22-летний Виктор Серденюк. Видимо, оба не впечатлили главного тренера «моряков».

Зато новички в расположение одесской команды продолжают прибывать. Накануне полноправным игроком «Черноморца» стал 23-летний нападающий Хейдер Фернандо Коста Тенорио Гуттинер, который больше известен украинским болельщикам как Гути. До перехода в «Черноморец» бразильский нападающий выступал в «Олимпике», однако регулярного места в составе донецкой команды не успел завоевать.

Вместе с ним новое соглашение с одесским клубом подписал его ровесник и коллега по амплуа Сильвиу. Покинувший было «Черноморец» в конце прошлого года форвард решил вновь попытать счастья в Одессе. Как, впрочем, и еще один возвращенец в рамках одного сезона Иван Бобко.

За последние дни в отель Starlight, в котором дислоцируется во время второго сбора «Черноморец», один за другим прибыли еще три потенциальных новичка. Их имена в футбольных кругах Украины хорошо известны - 34-летний защитник Николай Ищенко, 24-летний полузащитник Антон Котляр (оба - из «Вереса») и 24-летний полузащитник Редван Мемешев из «Карпат».