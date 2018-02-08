"Севилья" вышла в финал Кубка Испании. Футбол

Бывшая команда Коноплянки первой застолбила участие в финале Кубка Короля

"Севилья" празднует выход в финал Фото: epa.eu

7 февраля в ответном поединке на родном «Рамон Санчес Писхуане» андалузийцы оказались сильнее футболистов «Леганеса» (2:0) и первыми вышли в финал Копа дель Рей.

Определяющим в данном противостоянии оказался первый поединок в пригороде Мадрида – Леганесе, завершившийся в ничью 1:1.

Безусловно, подопечные Винченцо Монтеллы могут быть довольны выходом в финал турнира, чего не скажешь о качестве игры, продемонстрированной «красно-белыми». Очень низкий темп, малое число моментов, большое количество потерь и брака – вот что сопровождало игру обеих команд.

Сегодня вечером компанию севильянцам по финалу Кубка постараются составить футболисты «Валенсии» и «Барселоны», сойдясь на «Месталье» в ответном матче. Напомним, первое противостояние этих команд неделей ранее на «Ноу Камп» завершилось минимальной победой хозяев 1:0.