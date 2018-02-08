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Галицкие Львы - Донбасс: видеофрагменты матча В среду 7 февраля состоялись матчи 36-го тура Украинской хоккейной лиги – донецкий "Донбасс" на выезде разгромил "Галицких Львов" из Новояворовска. Предлагаем вашему вниманию видеообзор лучших моментов матча. "Галицкие Львы" - "Донбасс" - 3:15 (0:4, 2:7, 1:4)

Шайбы: 0:1 Луговой (Коренчук, Кузьмик), 00:50, 0:2 Коренчук (Лялька - больш.), 06:25, 0:3 Костиков, 17:11, 0:4 Коренчук, 19:35, 0:5 Влад (Коренчук), 20:25, 0:6 Григорьев, 22:00, 0:7 Коренчук, 25:05, 0:8 Свищев, 27:13, 0:9 Свищев, 28:02, 1:9 Алексейчук (больш.), 33:12, 1:10 Мостовой (Ворона), 34:02, 1:11 Матвиенко (Кузьмик), 34:51, 2:11 Дворник, 37:09, 3:11 Генералов, 40:43, 3:12 Ворона (Мостовой), 42:37, 3:13 Савченко (Коваленко), 43:34, 3:14 Кузьмик (Луговой), 45:59, 3:15 Кузьмик, 49:01. Галицкие Львы: Вязовов (с 27:13 - Пеленский); Кизло - Дворник - Генералов, Боевых - Середа; Алексейчук - Муртищев - Арабов, Сирченко - Сысак; Чиканцев - Панченко - Абаджян, Порупа - Тонковид; Арустамов - Попережай - Брага. Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Мазур - Костиков, Шпак - Ордынский; Савченко - Коваленко - Влад, Григорьев (К) - Фирсов; Мостовой - Свищев - Ворона, Жовнир. Напомним, что следующим соперником "Донбасса" в УХЛ станет ХК "Волки". Подопечные Сергея Витера сыграют с командой из Броваров 10 и 11 февраля на домашнем льду "Альтаира".

Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"

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