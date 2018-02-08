Определился квартет полуфиналистов Кубка Германии. Футбол

Ждем противостояния Коноплянки и Юрченко в полуфинале Кубка Германии

Определился квартет полуфиналистов Кубка Германии
Кубок Германии
Фото: Football.ua

7 февраля, к ранее вышедшим в полуфинал «Баварии» и «Байеру» присоединились «Айнтрахт» из Франкфурта и «Шальке 04».

Благодаря голу австрийского нападающего Гвидо Бургшталлера в самом дебюте матча «Шальке 04» оказался сильнее «Вольфсбурга» в четвертьфинале Кубка Германии 1:0.

Стоит отметить, что «горняк» Евгений Олегович Коноплянка в составе гельзенкирхенцев на поле не вышел.

В другом четвертьфинале вечера франкфуртский «Айнтрахт» на домашней Коммерцбанк-Арене не встретил сопротивление со стороны «Майнца» 3:0.

Накануне, представитель третьей Бундеслиги «Падерборн» ожидаемо был разгромлен мюнхенской «Баварией» 0:6.

Совсем иначе сложилось противостояние между леверкузенским «Байером» и бременским «Вердером». Уступая на своем поле к 8-й минуте 0:2, «фармацевты» усилиями Юлиана Брандта сумели перевести поединок в овертайм, в котором футболисты «Байера» сумели дожать несколько деморализованных «Бременских музыкантов» 4:2.

Добавим, что «компанию» Коноплянке по не выходу на поле составил еще один украинец – «фармацевт» Владлен Юрченко.


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