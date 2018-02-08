Бельгийская награда Азара. Футбол

Полузащитник «Челси» Эден Азар получил престижную награду в Бельгии за свою блестящую игру на протяжении 2017 года.

Азар был назван «Лучшим бельгийским футболистом, играющим за рубежом» по результатам 2017 года, сообщает официальный сайт "Челси". В голосовании принимали участие бельгийские журналисты, представители футбольного мира и бывшие обладатели этой награды.

27-летний футболист был объявлен победителем на церемонии вручения Золотой бутсы, на которой чествовались лучшие бельгийские футболисты, отличившиеся в прошлом году. Ранее награду на «Бридже» ему вручил его соотечественник Тибо Куртуа.

Обладатель данной престижной награды в прошлом, Куртуа приехал на стадион, чтобы удивить своего товарища по команде, блиставшего на поле во второй половине прошлого сезона, а его голы и выступления сыграли важную роль в том, что «Челси» стал чемпионом АПЛ.

В конце 2017 года, восстановившись после серьезной травмы, Азар снова вернулся на пик формы и забил восемь голов, начиная с середины октября и до конца 2017 года.

Ставший Лучшим игроком года в «Челси» в прошлом сезоне Азар был рад получить награду.

«Это моя первая награда в Бельгии, но надеюсь, не последняя, - сказал он. — Я нацелен на то, чтобы выиграть Чемпионат мира или Евро со сборной Бельгии».

«Я рад этой награде, но это не самое важное. Футбол — командный вид спорта. Я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде в «Челси» и в сборной, тренеров, всех тех, кто помогал мне в прошлом году».


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