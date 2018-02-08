РоSSия возмущена намерением Украины организовать фанатские протесты на ЧМ. Футбол

МИД РФ "иного и не ждал".

РоSSия возмущена намерением Украины организовать фанатские протесты на ЧМ
Фото: http://putinhuilo.info

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможности протестных акций во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РоSSии.

"В Москве обратили внимание на недавнее провокационное заявление украинского министра с попытками подстегнуть представителей различной неадекватной публики к антиспортивным экстремистским действиям. В условиях, когда украинская сборная по футболу не смогла пробиться на Чемпионат мира в РоSSии, иного как попыток испортить всеобщий спортивный праздник мы от нынешних украинских властей и не ждали", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

22 января Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время Чемпионата мира в РоSSии.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.


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