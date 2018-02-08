Олимпиада 2018: США громит россиян в керлинге

Мастера керлинга открыли спортивную часть XXIII зимних Олимпийских игр. Напомним, что впервые в этой дисциплине будут разыграны не два, а три комплекта наград. Помимо классического керлинга, спортсмены будут соревнования в дабл-миксе.

Его отличие состоит в том, что в составы команд входят только по два спортсмена - мужчина и женщина. Матч длится 8 эндов (а не 10, как в классическом варианте), в каждом из которых команды совершают по 5 бросков камня.

В первой сессии победу праздновали команды США , Норвегии, Южной Кореи и Швейцарии. Вторая сессия так же состоится сегодня.

Олимпиада 2018, 8 февраля

Керлинг, дабл-микс

02:05 - США - Олимпийские атлеты из РоSSии (ОАР) - 9:3

02:05 - Канада - Норвегия - 6:9

02:05 - Южная Корея - Финляндия - 9:4

02:05 - Китай - Швейцария - 5:7

13:05 - Финляндия - Швейцария

13:05 - Южная Корея - Китай

13:05 - ОАР - Норвегия

13:05 - США - Канада

Время - киевское