Олимпиада 2018: США громит россиян в керлинге
Мастера керлинга открыли спортивную часть XXIII зимних Олимпийских игр. Напомним, что впервые в этой дисциплине будут разыграны не два, а три комплекта наград. Помимо классического керлинга, спортсмены будут соревнования в дабл-миксе.
Его отличие состоит в том, что в составы команд входят только по два спортсмена - мужчина и женщина. Матч длится 8 эндов (а не 10, как в классическом варианте), в каждом из которых команды совершают по 5 бросков камня.
В первой сессии победу праздновали команды США, Норвегии, Южной Кореи и Швейцарии. Вторая сессия так же состоится сегодня.
Олимпиада 2018, 8 февраля
Керлинг, дабл-микс
02:05 - США - Олимпийские атлеты из РоSSии (ОАР) - 9:3
02:05 - Канада - Норвегия - 6:9
02:05 - Южная Корея - Финляндия - 9:4
02:05 - Китай - Швейцария - 5:7
13:05 - Финляндия - Швейцария
13:05 - Южная Корея - Китай
13:05 - ОАР - Норвегия
13:05 - США - Канада
Время - киевское
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