Хави: ПСЖ является фаворитом в матчах с Реалом
Экс-хавбек "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от противостояния "Реала" и ПСЖ. Команды поспорят за путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Испании 14-го февраля.
- У ПСЖ есть небольшое преимущество в матчах с "Реалом", поскольку парижане находятся в лучшей форме. Тем не менее, у испанцев есть ДНК победителя. Особенно это касается Лиги чемпионов, где они стремятся продемонстрировать свой максимум, - приводит слова Хави издание Marca.
Напомним, "сливочным" не удаётся наладить ситуацию в чемпионате, где они уступают лидирующей "Барселоне" 19 очков. ПСЖ, напротив, не замечает своих соперников, а Неймар продолжает демонстрировать феноменальное голевое чутьё. На счету бразильца 18 голов и 13 ассистов в 17 поединках нынешнего розыгрыша французской Лиги 1.
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