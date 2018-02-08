Почеттино: В Кубке Англии всегда сложно. Футбол
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Ньюпорт Каунти" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. "Шпоры" одолели представителя четвёртого по силе дивизиона со счётом 2:0.
- Это Кубок Англии, здесь всегда сложно. Я доволен результатом, который позволил нам выйти в следующий раунд турнира. Кроме того, было крайне важно увидеть на поле Роуза, Ламелу и Алдервейрелда. Они наконец-то здоровы и готовы играть. Нам действительно нужны все футболисты.
Важно не сбавлять обороты и продолжать побеждать. "Тоттенхэм" ждёт очень плотный график с матчами в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии. Тем не менее, мы по-прежнему хотим преуспеть во всех турнирах. Будем идти от игры к игре. Сейчас уже думаем о ближайшем поединке чемпионата (встреча с "Арсеналом" - прим.), - заявил Почеттино в интервью BBC.
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