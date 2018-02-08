Хацкевич: В первом тайме не хватало бойцовских качеств. Футбол

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победный для его команды матч с «Хэбэй Чайна Форчун» (2:1):

- Сборы подходят к завершению, поэтому, конечно, приятно одержать победу.

- Со стороны показалось, что команда провела два разных по содержанию тайма...

- Действительно, в первом тайме не хватало бойцовских качеств, когда, в отличие от соперника, наши футболисты играли довольно пассивно. А вот после перерыва мы начали играть активнее, агрессивнее в отборе, компактнее – добавили как в движении, так и в качестве игры.

- Что случилось в эпизоде, когда Морозюку порвали бутсу, после чего долго оказывали помощь?

- Коля успел сыграть в мяч чуть раньше соперника, после чего произошла накладка. Нельзя сказать, что это был умышленный фол – чисто игровой момент. Самое главное, что он смог продолжить игру.

- Где-то с середины первого тайма вы дали команду перестроиться на более атакующую модель игры. С чем это было связано?

- Надо было, чтобы наши полузащитники поднимались чуть выше, поскольку, сев слишком глубоко к защите, они не давали поддержки тем же Гармашу и Беседину, которые оказывали давление впереди, из-за чего соперник много контролировал мяч. После того, как перестроились, попросили тех же Гармаша и Шапаренко встречать соперников выше, в то время как Шепелев страховал их зоны.

- Цыганков, Мораэс и Вербич, которые вышли на замену, в целом усилили игру, двум из них удалось отличиться забитыми мячами. Это не может не радовать?

- У нас есть футболисты, которые являются штатными исполнителями стандартных положений – как с левой ноги, так и с правой. Виктор сделал то, что умеет – подошел к мячу и классно исполнил штрафной удар. А пенальти есть пенальти, при этом никто не отрицает заслугу ребят, которые здорово отобрали мяч на чужой половине поля.

- На тренировках вы требуете от своих подопечных действовать в одно касание. Футболисты, в первую очередь новички, привыкли к этим требованиям?

- Чем ближе к штрафной площади, тем быстрее нужно играть. Когда идет игра в одно касание, то сопернику всегда тяжело. Поэтому это является одним из наших требований.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо"


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