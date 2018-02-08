НХЛ: Бостон приближается к лидеру, Лос-Анджелес возвращается в зону плей-офф

Три матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-02-08. Результаты всех матчей

"Торонто" - "Нэшвилл" - 3:2 ПБ (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразив за матч 44 броска, помог "Кленовым листьям" обыграть "Нэшвилл". Кроме того, вратарь нейтрализовал шесть из семи попыток соперников в серии буллитов. Джеймс ван Римсдайк забросил шайбу в первом периоде поединка, а также реализовал буллит. Еще одна шайба на счету Каспери Капанена. В составе "Предаторс" забивали Колтон Сиссонс и Виктор Арвиддсон.

"Рейнджерс" - "Бостон" - 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Победа над "Рейнджерс" позволила "Бостону" вплотную приблизиться к лидеру регулярного чемпионата "Тампе". Теперь команды разделяет всего один балл. В составе "Брюинз" отличились Патрис Бержерон (дважды), Райли Нэш, Здено Хара, Тим Шоллер и Шон Курали. Таким образом "Бостон" одержал четвертую победу кряду и девятую в последних 10-ти поединках.

"Лос-Анджелес" - "Эдмонтон" - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Пропустив две шайбы от Кайла Клиффорда и Адриана Кемпе, "Ойлерз" смогли восстановить равновесие, благодаря точным броскам Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. На 15-й минуте третьей двадцатиминутки Пол Лэдью реализовал численное преимущество и "Эдмонтону" пришлось менять вратаря на 6-го полевого. Этим "Кингз" воспользовались сполна, отправив в ворота соперников еще две шайбы. Их авторами стали Алекс Аяфалло и Анже Копитар. Таким образом "Кингз" опередили "Калгари" в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и вернулись в зону плей-офф.


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