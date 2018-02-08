Роналду: Уже не могу делать некоторые вещи, на которые был способен лет в 20. Футбол

Лидер атак "Реала" Криштиану Роналду, декларирующий цель провести на топ-уровне ещё несколько лет, серьёзно работает над своими кондициями.

- Иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы и дальше показывать футбол наивысшего уровня. Я уже не могу делать некоторые вещи, на которые был способен лет в 20. Понимаю, что нужно выкладываться на все 100 процентов, поэтому отношусь к этим вопросам предельно серьёзно. Важное значение имеет правильный баланс. Думаю, при таком подходе смогу ещё несколько лет оставаться на самом высоком уровне.

Намерен и дальше совершенствоваться, а также добиваться новых высот. Нужно думать о будущем, а не вспоминать прошлое, - заявил 33-летний форвард в интервью AS.

Напомним, Роналду является обладателем пяти "Золотых мячей". Аналогичное количество наград и у извечного оппонента португальца - Лионеля Месси.