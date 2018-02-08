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НБА: результаты матчей 8 февраля Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Финикс" - "Сан-Антонио" - 81:129 (9:28, 22:41, 19:28, 31:32)

ФС: Лень - 14, Джексон - 13

СА: Олдридж - 23+13 подборов, Миллс - 18 "Детройт" - "Бруклин" - 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33)

ДП: Гриффин - 25, Джонсон - 19

БН: Краббе - 34, Харрис Дж. - 18 "Майами" - "Хьюстон" - 101:109 (24:35, 33:26, 23:22, 21:26)

МХ: Ричардсон, Драгич - по 30, Уайтсайд - 16+17 подборов

ХР: Харден - 41, Пол - 24 "Кливленд" - "Миннесота" - 140:138 ОТ (31:29, 33:37, 37:33, 28:30, 11:9)

КК: Джеймс - 37+10 подборов +15 передач, Смит - 20

МТ: Батлер - 35, Таунс - 30+10 подборов "Мемфис" - "Юта" - 88:92 (16:21, 23:23, 24:24, 25:24)

МГ: Харрисон - 23, Газоль М. - 20

ЮД: Рубио - 29, Худ - 18 "Нью-Орлеан" - "Индиана" - перенесен из-за протекания воды на площадку.

Terrikon

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