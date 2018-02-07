Кубок Германии: Майнц подарил Айнтрахту крупную победу

Третий полуфиналист Кубка Германии определялся в паре "Айнтрахт" - "Майнц". Матч начался с курьезного эпизода - болельщики выбросили на поле жвачку, а судья Айтекин невозмутимо отправил ее в рот.

Затем "Майнц" начал грубо ошибаться - вратарь не смог принять передачу от защитника, Вольф перехватил мяч и отпасовал Ребичу на пустые ворота. 1:0 в первом тайме, а во втором "бенефис" устроил защитник Хак. Сперва он срезал мяч в свои ворота, а потом подарил его Маскарелю около штрафной. 3:0, и дальше "Майнц" хватило только на красную карточку за грубый подкат.

2017-18, Кубок Германии. 1/4 финала.

"Айнтрахт" - "Майнц" 3:0 (1:0)



Голы: Ребич, 17 (1:0); Хак, 53 (автогол) (2:0); Маскарель, 62 (3:0)



"Айнтрахт": Градецки; Сальседо; Виллемс; да Коста; Русс; Маскарель (Фернандес, 79); Хасебе; Боатенг К.-П.; Вольф М. (Фабиан, 68); Алле; Ребич (Йович Л., 73)



"Майнц": Адлер; Диалло А.; Хак (Балогун, 67); Белл; Куайсон; Латца (до 82); Сердар (Максим, 56); Брозински; де Йонг Н.; Онисиво; Уджа (Берггреен, 56)



Предупреждения: Алле, 79 - Максим, 67; Балогун, 71

Удаления: - Латца, 82