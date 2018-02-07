НХЛ: Нападающий Оттавы пропустит от двух до трех недель

Нападающий "Оттава Сенаторз" Бобби Райан пропустит от двух до трех недель из-за травмы кисти руки, сообщает официальный сайт НХЛ.

"На этот раз проблема со связками, а не с костью, - рассказал тренер команды Ги Буше. - Я бы хотел сказать, чтобы он восстановился за неделю, но речь идет о неделях. Ему нужно минимум две. Я не врач, и, возможно, прогноз изменится, но три недели - самый реальный срок для его возвращения в состав".

Райан набрал 20 (7+13) очков в 39 играх этого сезона. 30-летний хоккеист уже пропустил 12 матчей в нынешнем чемпионате из-за травмы руки: восемь игр с 24 октября по 11 ноября из-за перелома указательного пальца на правой руке и две игры 21 декабря и 9 января из-за осложнений после перелома.

"В данном случае мы имеем дело с другой травмой, но на той же руке и приблизительно в том же месте, - сказал Буше. - Стала ли она следствием первой травмы? Возможно. Когда он вернулся, ему было сложно бросать и играть в пас, но все-таки он играл через боль. Таков Бобби. Он выбыл из строя не из-за жалости к себе. Совсем наоборот. Он хочет играть при любом раскладе. Я видел, как он выходил на лед с серьезными травмами. Он не из тех, кто будет беречь себя. Он может остаться на площадке, даже если в этом нет никакого смысла. Такой он человек".


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