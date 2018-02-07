Монако остался без Фалькао на три недели

Бомбардир "Монако" Радомель Фалькао не сможет помочь своей команде в течение трех недель из-за травмы. Колумбиец растянул бедренную мышцу в победном матче против "Лиона" в воскресенье.

Фалькао получил травму почти сразу же после того, как забил 17-й мяч в Лиге 1 и в общей сложности 23-й во всех турнирах в сезоне.

В отсутствие травмированного Фалькао и дисквалифицированного Кейта Бальде, атаку "монегасков" возглавит Стивен Йоветич в ближайшем матче чемпионата Франции против "Анже" в субботу.

В Лиге 1 "Монако" идет на третьем месте, отставая на одно очко от второго "Марселя" и на 12 - от лидирующего ПСЖ.