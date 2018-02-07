Сборная Украины обыграла россиянок на чемпионате мира по индорхоккею

Украинки практически вышли в четвертьфинал.

?Сборная Украины обыграла россиянок на чемпионате мира по индорхоккею
Фото: fih.ch

Женская сборная Украины в среду обыграла россиянок на чемпионате мира по индорхоккею, который проходит в эти дни в Берлине.

Матч завершился со счетом 6:4, у украинок отличились Оксана Пономаренко (дважды), Яна Ворушило (дважды), Марина Хилько, Ольга Гончаренко.

Это уже вторая победа сборной Украины на чемпионате мира. Утром в среду она обыграла австралийскую команду со счетом 4:3. Завтра Украине предстоит игра с лидером мирового индохоккея немками и с аутсайдером группы Намибией, в пятницу - с чешками.

В четвертьфинал, который пройдет 9 февраля вечером, выйдут четыре команды из группы. Сборная Украины с двумя победами одной ногой уже там.

Индорхоккею представляет собой разновидность хоккея на траве, проводится в залах. Чемпионат мира проходит пятый раз. Сборная Украины принимает участие в своем четвертом чемпионате, лучший результат - третье место в 2011 году.


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