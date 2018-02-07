Игрок «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за неуплату налогов
Алексис Санчес скрывал свои реальные доходы
Перешедший в зимнее трансферное окно из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» нападающий Алексис Санчес признал свою вину в неуплате налогов в Испании и получил условный 16-месячный тюремный срок.
Чилиец скрыл от налоговых служб доходы от имиджевых прав в сезоне 2012/13. Напомним, в то время Алексис выступал за «Барселону». В общей сложности Санчес задолжал властям Испании 1 млн евро (880 тыс. фунтов).
Нападающий избежит тюрьмы, если не совершит аналогичное преступление в течение ближайших двух лет.
Отметим, что в прошлом году по похожему делу проходил нынешний наставник Санчеса Жозе Моуриньо, работавший в свое время с мадридским «Реалом». В отличие от Санчеса, с португальца были сняты все обвинения
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07.02.2018 17:35