Игрок «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за неуплату налогов

Алексис Санчес скрывал свои реальные доходы

Игрок «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за неуплату налогов
Алексис Санчес
Фото: Sports.ru

Перешедший в зимнее трансферное окно из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» нападающий Алексис Санчес признал свою вину в неуплате налогов в Испании и получил условный 16-месячный тюремный срок.

Чилиец скрыл от налоговых служб доходы от имиджевых прав в сезоне 2012/13. Напомним, в то время Алексис выступал за «Барселону». В общей сложности Санчес задолжал властям Испании 1 млн евро (880 тыс. фунтов).

Нападающий избежит тюрьмы, если не совершит аналогичное преступление в течение ближайших двух лет.

Отметим, что в прошлом году по похожему делу проходил нынешний наставник Санчеса Жозе Моуриньо, работавший в свое время с мадридским «Реалом». В отличие от Санчеса, с португальца были сняты все обвинения


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