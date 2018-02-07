Пидгрушная понесет флаг Украины на открытии Олимпиады
"Это была мечта детства, и поэтому это вдвойне радует меня".
Члены олимпийской команды Украины решили, что знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане станет биатлонистка Елена Пидгрушная. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.
"Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства, и поэтому это вдвойне радует меня", - заявила спортсменка.
Напомним, что на Олимпиаде 2014 года в Сочи флаг Украины несла лыжница Валентина Шевченко.
31-летняя Пидгрушная является олимпийской чемпионкой Сочи (эстафета) и чемпонкой мира 2013 года (спринт 7,5 км).
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07.02.2018 17:34