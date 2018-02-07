Пидгрушная понесет флаг Украины на открытии Олимпиады

"Это была мечта детства, и поэтому это вдвойне радует меня".

Члены олимпийской команды Украины решили, что знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане станет биатлонистка Елена Пидгрушная. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

Фото: www.biathlon.com.ua

"Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства, и поэтому это вдвойне радует меня", - заявила спортсменка.

Напомним, что на Олимпиаде 2014 года в Сочи флаг Украины несла лыжница Валентина Шевченко.

31-летняя Пидгрушная является олимпийской чемпионкой Сочи (эстафета) и чемпонкой мира 2013 года (спринт 7,5 км).