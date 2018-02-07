Галлиани: Отказал всем европейским клубам

Бывший генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани рассказал представителям прессы, что отклонил предложения других клубов о работе по причине привязанности в россонери.

Галлиани отдал три десятка лет работе в "Милане" до тех пор, пока экс-владелец клуба Сильвио Берлускони не продал россонери консорциуму Ли Юнхона в прошлом году.

73-летний функционер с тех пор занимается политикой, став представителем партии Forza Italia. В следующем месяце в Италии состоятся выборы, в которых будет принимать участие и партия Галлиани.

"Скажем так, по "романтическим" причинам я отказал всем европейским командам, которые хотели видеть меня на аналогичной должности", - цитирует Галлиани Tuttosport.


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