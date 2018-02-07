Косенко: Соперники показали нам, над чем следует работать

После минимального поражения от Испании (0:1) в четвертьфинальном матче Евро-2018 главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал действия команды:

- Игра получилась действительно напряженной, все решил один мяч. По самоотдаче, по борьбе мы не уступили соперникам. Но, как я уже говорил, нам необходимо совершенствовать индивидуальную и командную работу с мячом, скорость принятия решений. Все эти показатели надо улучшать, потому что без них трудно обыгрывать такие команды, как Португалия и Испания . Соперники показали нам, над чем следует работать - в дальнейшем будем этим заниматься. Испанию поздравляю с выходом в полуфинал.

- Изменилась тактика игры Украины по сравнению с Евро-2016?

- Мы стараемся идти вперед в плане командной игры, создания моментов. Больше работаем с мячом, на атаку. Что-то получается, а что-то нет. Украина всегда славилась бойцовским характером, но для достижения результата этого недостаточно. Мы стараемся демонстрировать командную игру, но, опять же, на все нужно время.

- Какие слова сказали ребятам сразу после игры в раздевалке?

- Поблагодарил их за самоотдачу. Сказал, что, если мы хотим обыгрывать Испанию , то надо тренироваться с мячом не по два или четыре часа, а все восемь. Оставаться после занятий, работать. Если мы будем прогрессировать индивидуально в техническом плане, то будем расти как команда. Сказал им об этом, но, думаю, ребята сами все поняли, особенно те, кто впервые попал на такой форум. Они увидели, какие скорости, какая стремительность работы с мячом.

- Можно ли считать игру с Испанией лучшей для Украины на турнире? На фоне чемпионов Европы мы выглядели очень достойно ...

- Мы понимали, что это матч плей-офф - ты победил или проиграл. Все это прекрасно осознавали. По настроению, претензий к ребятам нет никаких.