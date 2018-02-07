Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота

Статистическая исследовательская компания "Грейснот" опубликовала очередной прогноз на медальный зачет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Анализ основан на результатах, которые были показаны ведущими спортсменами в последние годы на индивидуальных и командных стартах на предыдущих Олимпийских играх, а также на других крупных мероприятиях, таких как чемпионаты и кубки мира.

Украине американцы дают одну виртуальную бронзовую награду в женской биатлонной эстафете 4х5 км. Напомним, что в Сочи-2014 наша четверка взяла золото. В том же составе Валентины и Виты Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной украинская команда выступит и в Пхенчхане.

По сравнению с прошлым прогнозом, который был опубликован в ноябре до начала сезона во многих видах спорта, а также отстранения большинства ведущих роSSийских спортсменов от Олимпиады, изменился лидер медального зачета. Больше всего выиграют от отсутствия конкурентов - норвежцы, которые потенциально получат пять "роSSийских" медалей, а немцы только две. Таким образом, и первое место по общему количеству медалей может завоевать Норвегия, хотя у предыдущего лидера виртуального рейтинга - немцев по-прежнему будет больше "золота". Аналитики считают, что скандинавы выиграют рекордные для зимних Игр 41 медаль – 13 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых. Пока реальный рекорд принадлежит США в Ванкувере-2010 - 37 медалей. Второй станет Германия с 39 медалями (14-11-14), а третью позицию займут США - 29 (11-6-12). Олимпийским атлетам из РоSSии американцы прогнозируют 14 общекомандное место с восемью медалями (2-3-3).

Биатлонистка Лаура Дальмайер является фаворитом по количеству индивидуальных медалей, прогнозисты считают, что в Пхенчхане немка может выиграть шесть золотых медалей.

Французский биатлонист Мартен Фуркад также завоюет шесть медалей, но только три золотых и еще три серебряных, а его главный конкурент норвежец Йоханнес Бё ограничится пятью - по две "золота" и "серебра", а также "бронзой".







