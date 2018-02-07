Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота

Статистическая исследовательская компания "Грейснот" опубликовала очередной прогноз на медальный зачет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Анализ основан на результатах, которые были показаны ведущими спортсменами в последние годы на индивидуальных и командных стартах на предыдущих Олимпийских играх, а также на других крупных мероприятиях, таких как чемпионаты и кубки мира.

Украине американцы дают одну виртуальную бронзовую награду в женской биатлонной эстафете 4х5 км. Напомним, что в Сочи-2014 наша четверка взяла золото. В том же составе Валентины и Виты Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной украинская команда выступит и в Пхенчхане.

По сравнению с прошлым прогнозом, который был опубликован в ноябре до начала сезона во многих видах спорта, а также отстранения большинства ведущих роSSийских спортсменов от Олимпиады, изменился лидер медального зачета. Больше всего выиграют от отсутствия конкурентов - норвежцы, которые потенциально получат пять "роSSийских" медалей, а немцы только две. Таким образом, и первое место по общему количеству медалей может завоевать Норвегия, хотя у предыдущего лидера виртуального рейтинга - немцев по-прежнему будет больше "золота". Аналитики считают, что скандинавы выиграют рекордные для зимних Игр 41 медаль – 13 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых. Пока реальный рекорд принадлежит США в Ванкувере-2010 - 37 медалей. Второй станет Германия с 39 медалями (14-11-14), а третью позицию займут США - 29 (11-6-12). Олимпийским атлетам из РоSSии американцы прогнозируют 14 общекомандное место с восемью медалями (2-3-3).

Биатлонистка Лаура Дальмайер является фаворитом по количеству индивидуальных медалей, прогнозисты считают, что в Пхенчхане немка может выиграть шесть золотых медалей.

Французский биатлонист Мартен Фуркад также завоюет шесть медалей, но только три золотых и еще три серебряных, а его главный конкурент норвежец Йоханнес Бё ограничится пятью - по две "золота" и "серебра", а также "бронзой".

Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота


Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Формула-1 полностью избавляется от девушекФормула-1 полностью избавляется от девушек
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
В Украине впервые откроют фан-зону зимней ОлимпиадыВ Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок Германии: Майнц подарил Айнтрахту крупную победуКубок Германии: Майнц подарил Айнтрахту крупную победу
Бюджет Игр в Пхенчхане - 2,4 миллиарда долларовБюджет Игр в Пхенчхане - 2,4 миллиарда долларов
Валентина Семеренко: В Пхенчхане трасса мерзлая, нет скольженияВалентина Семеренко: В Пхенчхане трасса мерзлая, нет скольжения
Михайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. ФутболМихайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. Футбол
В Пхенчхане представят снежный волейболВ Пхенчхане представят снежный волейбол
Ярмоленко месяц будет передвигаться с помощью костылейЯрмоленко месяц будет передвигаться с помощью костылей
Анри: Будет странно видеть Жиру в синей форме. ФутболАнри: Будет странно видеть Жиру в синей форме. Футбол
Марта Костюк будет первой ракеткой Украины в матче против АвстралииМарта Костюк будет первой ракеткой Украины в матче против Австралии
Знаменосец Тонга на Рио-2016 также будет в ПхенчханеЗнаменосец Тонга на Рио-2016 также будет в Пхенчхане
Бьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной БелоруссииБьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной Белоруссии
Последние новости
Подгружаем последние новости