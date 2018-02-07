Экс-нападающий сборной Сенегала намерен стать президентом. Футбол
Экс-нападающий сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф намерен стать президентом своей страны. Напомним, что 37-летний футболист завершил карьеру в 2015-м году.
"Я забочусь о себе и своей семье, - цитирует Диуфа Four Four Two. - На протяжении многих лет я думал только о футболе, но у меня новая карьера. Это политическая карьера.
Я принял решение, потому что есть люди, которые ждут меня, чтобы изменить ситуацию в моей стране. Я готов это сделать. Мое будущее определено. В ближайшие два года я буду пытаться сделать политическую карьеру".
Напомним, что на протяжении карьеры Диуф защищал цвета французских "Сошо", "Ренна", "Ланса", английских "Ливерпуля", "Болтона", "Сандерленда", "Блэкберна", шотландского "Рейнджерс" и сборной Сенегала.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
07.02.2018 16:24
07.02.2018 16:24