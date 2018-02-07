Экс-нападающий сборной Сенегала намерен стать президентом. Футбол

Экс-нападающий сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф намерен стать президентом своей страны. Напомним, что 37-летний футболист завершил карьеру в 2015-м году.

"Я забочусь о себе и своей семье, - цитирует Диуфа Four Four Two. - На протяжении многих лет я думал только о футболе, но у меня новая карьера. Это политическая карьера.

Я принял решение, потому что есть люди, которые ждут меня, чтобы изменить ситуацию в моей стране. Я готов это сделать. Мое будущее определено. В ближайшие два года я буду пытаться сделать политическую карьеру".

Напомним, что на протяжении карьеры Диуф защищал цвета французских "Сошо", "Ренна", "Ланса", английских "Ливерпуля", "Болтона", "Сандерленда", "Блэкберна", шотландского "Рейнджерс" и сборной Сенегала.




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