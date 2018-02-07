Бюджет Игр в Пхенчхане - 2,4 миллиарда долларов

Бюджет проведения Олимпийских игр в Пхченчхане с 9 по 25 февраля составляет 2,4 миллиарда долларов. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он сказал, что все спортивные сооружения были полностью готовы.

"Все спортивные объекты завершены, они являются исключительными и предлагают лучшие условия для зимних видов спорта", - считает Бах, добавив, что зимний олимпийский рекорд по количеству стран-участниц уже установлен на уровне 92. Интерес к соревнованиям в Южной Корее достаточно большой, и уже реализовано 78 процентов билетов на каждую дисциплину.

Для сравнения, по официальным данным РоSSия потратила на подготовку к Олимпиаде-2014 года 6,4 миллиарда долларов, а с учетом трансферной инфраструктуры, то все 30. Олимпиада в Ванкувере-2010 стоила шесть миллиардов долларов. Бюджет зимней Олимпиады в Турине-2006 составил 3,5 миллиарда долларов без учета инфраструктуры. На игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити было потрачено из бюджета 1,5 миллиарда долларов.

Президент МОК также объявил, что он примет участие в олимпийской эстафете огня в пятницу утром по местному времени. Он передаст факел президенту Генеральной Ассамблеи ООН словаку Мирославу Лайчаку.