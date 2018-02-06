Мохаммед Али дисквалифицирован на два года за допинг

Британский боксер Мохаммед Али дисквалифицирован на два года за употребление допинга, сообщает Reuters.

21-летний боксер сдал положительный допинг-пробу на запрещенный стероид Тренболон в апреле 2017 года. Али был отстранен от участия в турнирах в октябре прошлого года. Он сможет вернуться на ринг в мае 2019 года.

Британец, участвовавший в Олимпийских играх 2016 года, сдал положительную пробу во время матча World Boxing Series в Касабланке. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Али выбыл в первом раунде.

Международная федерация бокса не сообщает подробности детали дела.

По мнению Али в интервью ВВС, что наказание было "крайностью", но он принял его и продолжает тренировки, чтобы принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Высшим достижением в карьере Али была победа на чемпионате Европы в 2015 году, также в его активе победа на чемпионате Великобритании.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до концаЭто надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
В Украине впервые откроют фан-зону зимней ОлимпиадыВ Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
Блок рекламы


Похожие новости
"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча
Бундеслига: "Боруссия" побеждает благодаря дебютантуБундеслига: "Боруссия" побеждает благодаря дебютанту
Агент: Контракт Фомина подписан на полгода с опцией продления. ФутболАгент: Контракт Фомина подписан на полгода с опцией продления. Футбол
Озил продлил контракт с Арсеналом до 2021 года. ФутболОзил продлил контракт с Арсеналом до 2021 года. Футбол
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Защитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперникаЗащитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
Пике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года. ФутболПике продлил контракт с "Барселоной" до 2022 года. Футбол
Гармаш продлил контракт с "Динамо" до 2022 года. ФутболГармаш продлил контракт с "Динамо" до 2022 года. Футбол
Льюис Хэмилтон назвал четырех великих гонщиков 2018 годаЛьюис Хэмилтон назвал четырех великих гонщиков 2018 года
Моуринью: Будь у Санчеса контракт на 2-3 года - мы бы заплатили до 150 млн фунтовМоуринью: Будь у Санчеса контракт на 2-3 года - мы бы заплатили до 150 млн фунтов
Последние новости
Подгружаем последние новости