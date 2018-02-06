Мохаммед Али дисквалифицирован на два года за допинг
Британский боксер Мохаммед Али дисквалифицирован на два года за употребление допинга, сообщает Reuters.
21-летний боксер сдал положительный допинг-пробу на запрещенный стероид Тренболон в апреле 2017 года. Али был отстранен от участия в турнирах в октябре прошлого года. Он сможет вернуться на ринг в мае 2019 года.
Британец, участвовавший в Олимпийских играх 2016 года, сдал положительную пробу во время матча World Boxing Series в Касабланке. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Али выбыл в первом раунде.
Международная федерация бокса не сообщает подробности детали дела.
По мнению Али в интервью ВВС, что наказание было "крайностью", но он принял его и продолжает тренировки, чтобы принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Высшим достижением в карьере Али была победа на чемпионате Европы в 2015 году, также в его активе победа на чемпионате Великобритании.
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