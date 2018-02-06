Отбор ЧЕ-2019: Бошкович назвал состав сборной Украины

В рамках отборочного турнира ЧЕ-2019 женская сборная Украины готовится провести очередные важные поединки.

Испании , а 14 февраля - против Швеции. 10 февраля на арене столичного Дворца спорта она сыграет против национальной команды, а 14 февраля - против Швеции.

Фото: fbu.ua

На подготовительный сбор главный тренер «сине-желтых» Горан Бошкович вызвал следующих игроков:

защитники Арина Белоцерковская («Сиренос», Литва), Алина Ягупова («Чукурова», Турция), Алена Самбурская («Клуж», Румыния), Ольга Краевская и Вита Горобец (обе - «Киев-Баскет»); форварды Анна Ольховик («Киев-Баскет»), Людмила Науменко («Чукурова», Турция), Дарья Завидная («Видзев», Польша), Ольга Яцковец («Ружомберок», Словакия), Екатерина Рымаренко («Энеа АЗС», Польша), Мириам Уро-Ниле («Торунь», Польша), Ольга Яцковец («Ружомберок», Словакия), Александра Радулович («Чайка»); центровые Таисия Удоденко («Лукка», Италия), Валерия Бережинская («Фламме», Франция).

Как видим, в команде отсутствуют защитница Д’Андра Мосс, которую серьезно беспокоит бедро, а также центровая Олеся Малашенко и форвард Ольга Мазниченко. Причины их неприезда пока не уточняються.

Зато радует возвращение в строй центровой Таисии Удоденко, которая оправилась после травмы, а также Александры Радулович, завершившей выступления за сборную еще в 2013 году. Но, видимо, желание помочь своей родной бердянской «Чайке» в рамках чемпионата Украины постепенно вернуло опытнейшей баскетболистке вкус к серьезным противостояниям.