Отбор ЧЕ-2019: Бошкович назвал состав сборной Украины

В рамках отборочного турнира ЧЕ-2019 женская сборная Украины готовится провести очередные важные поединки.
 
10 февраля на арене столичного Дворца спорта она сыграет против национальной команды Испании, а 14 февраля - против Швеции.
Фото Отбор ЧЕ-2019: Бошкович назвал состав сборной Украины
Фото: fbu.ua
 
На подготовительный сбор главный тренер «сине-желтых» Горан Бошкович вызвал следующих игроков:
 
защитники Арина Белоцерковская («Сиренос», Литва), Алина Ягупова («Чукурова», Турция), Алена Самбурская («Клуж», Румыния), Ольга Краевская и Вита Горобец (обе - «Киев-Баскет»); форварды Анна Ольховик («Киев-Баскет»), Людмила Науменко («Чукурова», Турция), Дарья Завидная («Видзев», Польша), Ольга Яцковец («Ружомберок», Словакия), Екатерина Рымаренко («Энеа АЗС», Польша), Мириам Уро-Ниле («Торунь», Польша), Ольга Яцковец («Ружомберок», Словакия), Александра Радулович («Чайка»); центровые Таисия Удоденко («Лукка», Италия), Валерия Бережинская («Фламме», Франция).
 
Как видим, в команде отсутствуют защитница Д’Андра Мосс, которую серьезно беспокоит бедро, а также центровая Олеся Малашенко и форвард Ольга Мазниченко. Причины их неприезда пока не уточняються. 
 
Зато радует возвращение в строй центровой Таисии Удоденко, которая оправилась после травмы, а также Александры Радулович, завершившей выступления за сборную еще в 2013 году. Но, видимо, желание помочь своей родной бердянской «Чайке» в рамках чемпионата Украины постепенно вернуло опытнейшей баскетболистке вкус к серьезным противостояниям.
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине


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