На Олимпиаде-2018 объявлен карантин для 1,2 тыс. сотрудников

В Пхенчхане вирус.

Фото: Д.Зеленов

В столице Зимней Олимпиады вспыхнула эпидемия норовируса, который вызывает желудочно-кишечные расстройства. Сегодня было установлено, что уже 36 человек инфицированы этим вирусом – в основном это жители городка Джинбу, где находится важный транспортный узел горного кластера. Заболевшие работают на олимпийских объектах в службе безопасности.

Как пояснил исполнительный директор Олимпийских игр Кристоф Дюби, эти люди «первыми приняли удар инфекции», передает спецкор "СЭ" Дмитрий Зеленов.

– Чтобы инфекция не распространилась на зрителей и спортсменов, мы закрыли несколько районов Джинбу на карантин, – сообщил Дюби. – Сейчас 1,2 тыс. человек из числа сотрудников службы безопасности временно не работают на Олимпиаде, их заменили армейские подразделения. Вирус надо локализовать.

Происхождение вируса неизвестно. Ранее сообщалось о том, что инфекция проникла через питьевую воду.