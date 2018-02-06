В Боруссии призвали футболистов не вести себя как Дембеле и Обамеянг

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб больше не допустит ухода игроков в ситуациях, схожих с ситуациями Усмана Дембеле и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что оба футболиста вынудили немецкий клуб выставить их на трансфер - Дембеле летом был продан в «Барселону», а Обамеянг на прошлой неделе пополнил ряды лондонского «Арсенала».

«Я недвусмысленно сказал команде, что любой, кто попробует повторить их трюк, потерпит полный провал. У этого футболиста будут огромные проблемы. Мы не отпустим его, он будет сидеть на трибуне. Теперь все это понимают. Это публичное заявление, которое я могу себе позволить.

Проблемы нынешней «Боруссии»? Команда, которая выигрывала чемпионат Германии в 2011 и 2012 годах, по игровым качествам определённо была слабее нынешнего коллектива. Но у той команды был лучший менталитет, который можно только представить себе. Проблемы с менталитетом – следующий пункт, с которым нам придётся иметь дело. Летом нам необходимы изменения в составе», — цитирует Ватцке интернет-портал Goal.


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