Унаи Эмери: Такие праздники укрепляют командный дух. Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о вечеринке в честь дня рождения форварда команды Неймара. Отметим, что в социальных сетях были опубликованы фотографии и видео с празднования, на которых были запечатлены нетрезвый футболисты парижского клуба.

«15 или 20 лет назад не было социальных сетей. Игроки могли отметить день рождения менее публично. Однако я доволен, потому что вся команда собралась вместе. Там были все игроки, как на тренировке. Кроме того, пришли тренеры, менеджеры, административный персонал. Это был важный вечер для Неймара, его семьи и друзей. Рад, что все воспользовались моментом и отдохнули, но теперь надо сосредоточиться на предстоящем матче.

Я был одним из первых, кто ушел около полуночи. Неймар разрезал торт, и я ушел. Такие праздники укрепляют командный дух. Когда вы проводите три игры в неделю, у вас нет много времени на то, чтобы насладиться чем-то за пределами футбола.

Сегодня все уже были на тренировке и готовились к следующему матчу. Я верю своим игрокам, они не раз доказывали, что являются профессионалами. 60% времени они думают о футболе, а 40% нужно тратить именно на такие мероприятия», – цитирует Эмери Goal.


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