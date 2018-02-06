Суперлига: "Донбасс" пополнил запорожскую диаспору

ЗТР - ДОНБАСС - 35:25 (20:12)

ЗТР (Запорожье): Крючков, Деревянкин; Акименко (8), Ганчев (5), Тильте (7), Северин (4), Карамышев (4), Артеменко (3); Бурзак (2), Звездов, Стрельников, Константинов (2), Исанчук, Кравченко.

Суббота. Запорожье. ЗТР - "Донбасс" - 35:25. Роман ГОНЧАРОВ (№14) пытается прервать атаку бывшего одноклубника Романа СЕВЕРИНА (№2). Фото: Анатолий ВЛАСОВ

«Донбасс» (Донецкий регион): Веремчук (1), Слесь; Иванов (3), Килевой (4), Петриченко, Семенченко, Шарко (2), Маляревич (6); Ильченко (4), Ром. Гончаров (3), Беспалов, Резник (2), Рагозин, Яроцкий, Псел, Резник.

Семиметровые: 6/6 - 5/2.

Штрафное время: 10 - 4.

Судьи: Голиков (Южный), Киверник (Черновцы).

3 февраля. Запорожье. Дворец спорта ЧАО ЗТР. 70 зрителей.

Анатолий ВЛАСОВ

из Запорожья

31 января сразу после окончания матча чемпионата страны между «ЗТР-Буревестником» и ЗТР прошли переговоры между руководителями гандбольных клубов ЗТР и «Донбасс». Сошлись во мнении, что одному из братьев Гончаровых, а именно левому полусреднему Роману, выступавшему с начала сезона за команду «ЗТР-Буревестник», есть смысл попробовать свои силы в донецком клубе. К тому времени трансферное окно еще было открыто и можно было осуществить переход игрока.

Теперь Роман будет выступать за «Донбасс» до конца сезона-2017/2018 на правах аренды. Гончаров пополнил и без того немалую запорожскую диаспору в «Донбассе». И так получилось, что первый матч, который Роман провел за новую команду, пришелся, как раз, на игру в Запорожье против его родного ЗТР. В старте Роман не вышел, но на 13-й минуте заменил Григория Семенченко, получившего небольшое повреждение. Старался, как мог, и играл до тех пор пока сам не получил травму в середине второго тайма.

ЗТР и «Донбасс» в официальных матчах этого сезона сошлись на площадке в третий раз. Напомним, что два предыдущих поединка принесли довольно неожиданные результаты - ничья (27:27) и трудная победа запорожцев (32:29). В случае благоприятного исхода матча для гостей они могли стать реальными претендентами на медали чемпионата. Ведь Иван Фучеджи (президент клуба) и Николай Шарко (главный тренер) в этом сезоне смогли создать боеспособный коллектив. Здесь в паспорт игрока никто не заглядывает. Наряду с сорокалетним капитаном команды Олегом Рагозиным играет и девятнадцатилетний Дмитрий Резник. И почти все игроки команды в прошлом провели не один матч за запорожские команды «Мотор», ЗТР, ЗНТУ-ЗАС и «ЗТР-Буревестник».

С первых минут матча инициативой завладели хозяева площадки. После обмена забитыми голами (Роман Северин и Владимир Килевой) ЗТР смог результативно завершить три атаки. А к седьмой минуте перевес запорожцев достиг четырех мячей - 7:3. Причем, немалая заслуга в этом вратаря Крючкова. Борис смог не только парировать броски, но и организовал быстрые переходы, после которых отличились крайние игроки Дмитрий Артеменко и Андрей Акименко. Крючков отыграл 50 минут, совершил за это время 13 сейвов из 30 бросков по своим воротам (43%). ЗТР не снижал темпа игры , а продолжал атаковать ворота «Донбасса». Виталий Нат, главный тренер ЗТР, постоянно обновлял состав команды и вводил в игру свежих игроков. Разрыв в счете рос и к перерыву достиг восьми пунктов. Можно выделить полное взаимопонимание правого фланга атаки ЗТР, где играли Алексей Ганчев и Андрей Акименко.

Первые десять минут второго тайма - бенефис Крючкова. Отбил три семиметровых. Дважды его не смог переиграть Николай Маляревич и один раз Григорий Семенченко. Возможно, настрой Крючкова, в какой-то мере, способствовал тому, что команда чувствовала надежный тыл и без оглядки на свои ворота шла вперед. В атаке ЗТР действовал изобретательно, чтобы не посрамить своего голкипера. Получалось многое, но, конечно, были ошибки. А, как же без них? Все десять минут, когда ЗТР играл в меньшинстве, Виталий Нат снимал вратаря и выпускал полевого игрока, после чего трижды команда добилась успеха. Правда, один раз гости наказали запорожцев. Голкипер гостей Дмитрий Веремчук бросал со своей территории в пустые ворота. Попал. Добившись преимущества в 12 пунктов (33:21), запорожцы несколько снизили обороты и позволили сопернику немного сократить отставание.

Матч показал, что «Донбасс» еще не готов составить конкуренцию ЗТР, хотя игра команды оставила приятное впечатление.

Виталий НАТ, главный тренер ЗТР:

- Ребята подошли к матчу очень серьезно, так как предыдущие две встречи с этим соперником прошли очень сложно. Во втором тайме была в игре команды некоторая расслабленность (за восемь минут было допущено пять потерь), но после тайм-аута все стало на свои места. Хотя, к сожалению, на сто процентов выполнить то, что намечали, не удалось.

Николай ШАРКО, главный тренер «Донбасса»:

- На игру настраивались хорошо. Но не всегда получается то, что задумывается. Провалились в самом начале игры . Слабо сыграли в защите, я уже не буду говорить об атаке. Сказалась плохая реализация моментов. В общем, мы еще, конечно, слабее соперника. И должны были использовать все возможности, но это не было сделано. Отсюда, такой результат.

И В Н П М О

1. ЗТР 17 14 2 1 625-372 30

2. Мотор 13 13 0 0 572-270 26

3. Донбасс 17 11 2 4 530-477 24

4. ЗНТУ-ЗАС 15 10 1 4 488-375 21

5. Портовик 17 6 1 10 448-523 13

6. ЗТР-Буревестник 16 5 1 10 442-467 11

7. ЦСКА 15 5 1 9 383-451 11

8. Политехник 17 2 0 15 370-606 4

9. Энергетик 15 1 0 14 284-581 2