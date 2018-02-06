"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча

Стул под Конте основательно зашатался

Антонио Конте Фото: Чемпионат.com

«Челси» впервые с 1995 года проиграл две подряд игры Английской Премьер-Лиги с разницей в три гола, сообщает Sky Sports.

Вчера поздно вечером команда Антонио Конте на выезде уступила «Уотфорду» со счетом 1:4. На голы Троя Дини, Дарила Янмаата, Жерара Деулофеу и Роберто Перейры «пенсионеры» ответили лишь результативным ударом Эдена Азара. А в предыдущем туре «Челси» дома проиграл Борнмуту (0:3).

В последний раз подобное происходило с командой в далеком 1995-м году, когда она проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:4) и «Блэкберну» (0:3).

В общей сложности из последних пяти матчей АПЛ действующие чемпионы Англии выиграли лишь один, и после 26 туров с 50 очками в активе располагаются на четвертом месте.

В силу усилившихся слухов, что Роман Абрамович не прочь сменить Конте в межсезонье, последние результаты «Челси» дают повод букмекерам понизить ставку на возможное увольнение итальянского специалиста, несмотря на действующий контракт Конте, рассчитанный до лета 2019 года.

Двумя главными кандидатами на должность называются экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике и тренер «Наполи» Маурицио Сарри, которого «Челси» якобы готов выкупить за 8 млн евро, прописанных в соглашении специалиста и неаполитанцев.

В следующем туре «Челси» 12 февраля дома сыграет против «Вест Бромвича». Покорятся ли «пенсионерам» новые рекорды?