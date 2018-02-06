Спартак попробует заполучить бывшего игрока Челси

Московские "красно-белые" ведут переговоры с китайским "Хэбэй Чайна Форчун" о переходе нападающего Гаэля Какута, сообщают зарубежные источники. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

В настоящее время Какута выступает на правах аренды за французский "Амьен". В текущем сезоне конголезский нападающий провел 24 матча, в которых забил три мяча. Срок аренды Какута в "Амьене" рассчитан до конца этого сезона.

Права на 26-летнего игрока сборной ДР Конго, сменившего за свою карьеру много клубов, принадлежат "Хэбэй Чайна Форчун". Ранее Какута выступал за английские "Челси", "Фулхэм", "Болтон", французский "Дижон", голландский "Витесс", римский "Лацио", испанские "Райо Вальекано", "Севилью" и "Депортиво".