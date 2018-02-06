Реал предложит Бензема перейти в МЮ

Руководство мадридских "сливочных" не оставляет попыток убедить французского нападающего Карима Бензема сменить место работы. Как сообщают испанские источники, президент "королевского клуба" Флорентино Перес постарается договорится о переходе форвада с коллегами в английском "Манчестер Юнайтед".

При этом сторонам в случае успешных переговоров придется убеждать в необходимости трансфера и самого Бензема. Ранее, напомним, сообщалось, что у "Реала" есть, по меньше мере, два хороших предложения относительно перехода игрока будущим летом, однако форвард на оба уже ответил категорическим "нет".

Несмотря на негативную реакцию со стороны болельщиков "Реала", Бензема чувствует себя в команде довольно комфортно, получая достаточно игровой практики и обжившись в Мадриде... При этом у него долгосрочный контракт с "Реалом".