НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Отметим, что центровой "Детройта" Андре Драммонд и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден были признаны лучшими игроками прошлой недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.