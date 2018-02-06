НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Отметим, что центровой "Детройта" Андре Драммонд и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден были признаны лучшими игроками прошлой недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.

Харден помог "Хьюстону" одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем за игру 34,7 очка, делая 10,3 передачи и шесть подборов. При этом в игре с "Орландо" 28-летний центровой сделал первый в истории НБА трипл-дабл с 60 набранными очками! "Детройт" также на той неделе выиграл три матча из трех. Средние показатели лидера "Пистонз" Драммонда за игру составляли 19,3 очка и 19 подборов.




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