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Мир услышал звук первого мотора нового сезона Формулы-1 Команда Формулы-1 Mercedes, обладатель Кубков конструкторов последних четырех сезонов, первой поделилась визуальной информацией о двигателе, которым будут оснащены болиды в новом сезоне. На специальном ролике, подготовленном Mercedes, мы слышим звук этого мотора - и звук впечатляющий, может быть - в очередной раз чемпионский:



Terrikon

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