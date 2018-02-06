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2018-02-06
Мир услышал звук первого мотора нового сезона Формулы-1
Команда Формулы-1 Mercedes, обладатель Кубков конструкторов последних четырех сезонов, первой поделилась визуальной информацией о двигателе, которым будут оснащены болиды в новом сезоне.
На специальном ролике, подготовленном Mercedes, мы слышим звук этого мотора - и звук впечатляющий, может быть - в очередной раз чемпионский:
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