Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирус

Более тысячи сотрудников частной организации, которая занимается охраной правопорядка на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, пострадали от отправления, сообщают информационные агентства.

У многих из них возникли симптомы острой диареи и они были доставлены в больницу. Всего около 1200 человек были вынуждены отказаться от своей работы и их заменили военнослужащими корейской армии. По факту массовой интоксикации начато расследование.

Также напомним, что апелляции роSSийских атлетов на пожизненное отстранение от Олимпиад, которые были удовлетворены Спортивным арбитражным судом, недостаточно для того, чтобы они получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.