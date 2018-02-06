Чума после пира, или Как жадность губит китайский футбол

5 февраля 2016 года "Шахтер" продал за 50 миллионов евро в "Цзянсу Сунин" полузащитника Алекса Тейшейру. То было время трансферной экспансии Китая, однако сейчас в Поднебесной ситуация кардинально изменилась...

Политика серьезных капиталовложений в футбол в Китае началась в сезоне-2013/14 (хотя в Поднебесной сезоны идут по календарным годам, но для удобства здесь и далее будем исчислять их на европейский манер). Сперва сделки не выглядели броско, а в Поднебесную отправлялись малозначительные с точки зрения Европы или Южной Америки футболисты.

Однако уже в сезоне-2015/16 китайцы значительно нарастили объем трансферных ассигнований. В зимнее окно клубы из элитного дивизиона чемпионата Китая потратили практически 350 миллионов евро, провернув 190 сделок. Одной из них и был переход Алекса Тейшейры, который стал рекордным для китайского рынка на тот момент.





Но уже через год, в январе 2017-го, "Шанхай СИПГ" переписал трансферный рекорд Китая, купив у "Челси" Оскара за 60 миллионов евро. В это же время в Поднебесную переехал еще целый ряд известных футболистов, среди которых и аргентинец Карлос Тевес, получивший, по слухам, в "Шанхай Шэньхуа" рекордную для мирового футбола зарплату в 720 тысяч евро в неделю (для сравнения, по данным прессы, тогдашние оклады мировых суперзвезд Криштиану Роналду и Лионеля Месси составляли 427 тысяч евро и 316 тысяч евро соответственно).

Тейшейра, Рамирес, Лавесси, Халк, Витсель, Тевес, Оскар, Пато - вот далеко неполный список звезд, отправившихся в Китай за "длинным долларом". Причем на восток отправлялись не только игроки на закате карьеры, но и те, кто пребывал в расцвете сил, из-за чего в ведущей лиге мира - английской - менеджеры всерьез забеспокоились о будущем футбола.

"Китайская Суперлига теперь представляет серьезную опасность для любого клуба мира", - прокомментировал трансферные аппетиты клубов из Поднебесной в январе 2017-го коуч "Челси" Антонио Конте".

"Китайцы делают с английской Премьер-лигой то, что сама Премьер-лига делает с другими", - вторил ему наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Однако футбольный апокалипсис не состоялся. Власти Китая, изучив динамику развития местного футбола, ввели 100-процентный налог на все более или менее значимые сделки. Иными словами, покупая дорогого легионера или даже местного футболиста, клуб должен перевести равнозначную трансферной сумму на специальный счет местной футбольной ассоциации. По задумке авторов инициативы, средства должны пускаться на развитие и популяризацию детско-юношеского футбола в Китае, улучшение муниципальной инфраструктуры.

По неофициальной информации, местные власти оказались очень раздосадованы тем, что серьезные суммы уходят за пределы Китая, не оставляя по сути ничего для развития местной экономики. Жадность иностранных футболистов и их агентов, а также желание китайских корпораций-гигантов заработать дополнительных имиджевых и прочих вистов на футболе, привели к откровенным финансовым перекосам. Что и говорить, если компания Evergrande Group, являющаяся владельцем и генеральным спонсором "Гуанчжоу Эвергранд", который выиграл семь последних чемпионатов Китая, накопила долгов на сумму в 56 миллиардов фунтов (безусловно, не только из-за футбола, но и при активных тратах на него, которые фактически никак не отбиваются). Эта ситуация привела к тому, что владелец компании Сюй Цзяин потребовал от руководителей футбольного клуба, чтобы те к 2020 году полностью избавили команду от иностранцев.

Сами футболисты-легионеры не скрывают, что перебирались в Китай исключительно из-за астрономических финансовых предложений.

"Я вырос в очень бедной обстановке в Бразилии . У моей семьи практически ничего не было, поэтому все, что она сейчас имеет - это результат моей работы. Когда я принял решение переехать в Китай , то я значительно больше руководствовался потребностями своей семьи, чем перспективой моей карьеры", - сказал Оскар год назад, комментируя свой переезд в "Шанхай СИПГ".

При этом многие легионеры откровенно разочаровали в Китае как владельцев клубов их подписавших, так и обычных болельщиков. Те же Тевес, Лавесси, Пелле, Идейе и многие другие не оправдали возложенных на них ожиданий.

Алекс Тейшейра, ставший одним из лидеров "Цзянсу Сунин" в первом сезоне и при помощи которого команда завоевала серебряные медали чемпионата-2016, в минувшем сезоне выглядел не столь ярко. Из-за ужесточения лимита на легионеров (не более 3 иностранцев на поле одновременно, один из которых должен быть представителем азиатского региона) Алекс проигрывал конкуренцию, потеряв статус безусловно ключевого игрока команды. Покатилась вниз и трансферная стоимость звездного экс-хавбека "Шахтера". Если на момент его ухода из донецкого клуба она составляла 30 миллионов евро, то сейчас "просела" более чем вдвое - до 12 миллионов.

Примечательно, что по топ-трансферам китайская лига не ударила лицом в грязь в сравнении с предыдущими годами. В нынешнее окно "Бэйцзин Гоань" купил у "Вильярреала" Седрика Букамбу за 40 миллионов евро. Однако общая сумма потраченных средств китайскими клубами более чем в 6 раз ниже той, что была израсходована год назад. Более чем в 2 раза снизилось и количество трансферных приобретений клубами лиги.





Интересно, что "Бэйцзин Гоань" испробовал интересную трансферную тактику при сделке по Букамбу. По данным китайской прессы, чтобы обойти налог на легионеров в чемпионате, клуб прибегнул к услугам сторонней компании. Она предоставила 40 миллионов евро для того, чтобы Бакамбу воспользовался опцией расторжения контракта с "Вильярреалом" в одностороннем порядке, после чего форвард перешел в "Бэйцзин Гоань" номинально свободным агентом, избавив клуб от необходимости платить налог.

Пока неизвестно, как отнесется китайская футбольная ассоциация и власти этой страны к подобной выходке "Бэйцзин Гоань", однако любой закон всегда можно попытаться обойти. Другое дело, что в стране все активнее и активнее говорят о целесообразности "не гнать лошадей" в отношении футбола. Изначально власти Китая планировали подать заявку на проведение чемпионата мира-2030, однако сейчас все больше и больше говорится о том, что стоит сделать это не ранее 2034 года, чтобы не рисковать быть униженными. Для китайской нации, привыкшей практически во всем добиваться совершенства и видеть себя среди лучших, это очень важно.

Сегодня же украинские болельщики получат возможность посмотреть в деле на полпреда Китая "Цзянсу Сунин" в спарринге против чемпиона Украины "Шахтера". Алекс Тейшейра впервые выйдет против бывшей команды, а матч в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало трансляции начиная с 14:00.