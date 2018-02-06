НХЛ: Покер Макдэвида и крупное поражение лидера чемпионата

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-06. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Нэшвилл" - 4:5 ОТ (3:2, 1:1, 0:1, 0:1)

Гол Романа Йози на 4-й минуте овертайма принес "Нэшвиллу" победу над "Айлендерс". Дублем в составе гостей отметился Кевин Фиала. По шайбе на счету Калле Ярнкрока и Райана Джохансена.

"Торонто" - "Анахайм" - 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)

Дубли Остона Мэттьюза и Уильяма Нюландера помогли "Торонто" обыграть "Анахайм". По шайбе в ворота соперников отправили Митч Марнер и Лео Комаров. С тремя результативными передачами поединок завершил Джейк Гардинер. Дублем в составе "Дакс" отметился Рикард Ракелл. Кори Перри записал на свой счет 4-ре результативные передачи.

"Даллас" - "Рейнджерс" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Мартин Ханзал, реализовав численное преимущество в третьем периоде поединка с "Рейнджерс", принес "Далласу" победу. Давид Деарне вывел "Рейнджерс" вперед в первой двадцатиминутке, а Тайлер Сегин сравнял счет после первого перерыва.

"Эдмонтон" - "Тампа" - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Первый покер в карьере капитана "Ойлерз" Коннора Макдэвида принес его команде победу над лидером регулярного чемпионата "Тампой". Также на счету Макдэвида результативная передача. Гол и два ассиста за Леоном Драйзайтлем. Еще одну шайбу в ворота соперников отправил Ииро Пакаринен. Лидер рейтинга бомбардиров лиги Никита Кучеров в составе "Тампы" очков не набирал, завершив матч с показателем полезности минус 2.